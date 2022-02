Senadores do Podemos manifestam apoio à candidatura de Moro

Dois senadores do Podemos, partido do presidenciável Sergio Moro, divulgaram manifestações de apoio à candidatura do ex-juiz da Lava-Jato e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro. Na quinta-feira passada, o Radar tornou pública a irritação de alguns integrantes do partido com o comportamento do pré-candidato e de seu entorno na corrida rumo ao Palácio do Planalto. A presidente da legenda, deputada federal Renata Abreu, declarou que as críticas não representam o Podemos.

“Sergio Moro é a terceira via que a sociedade espera há anos, principalmente por sua capacidade de diálogo e por sua trajetória de luta no combate à corrupção, que é a maior chaga que assola nosso país. Acredito que fará um governo verdadeiramente focado no interesse público, livre de corrupção, e dedicado ao progresso do país, com paz social, que é a base para que a economia cresça e o desenvolvimento floresça nos variados setores da vida nacional”, declarou o senador Flávio Arns, do Paraná — Estado de Moro.

“Num país em que os valores são invertidos, claro que Sergio Moro seria perseguido, por tudo o que ele fez. Existe esse ranço do passado recente de quem roubou esse país e condenado por crime de corrupção. Tantos políticos, empresários, lobistas, doleiros que hoje, por ironia, estão tendo seus casos prescritos ou invalidados por uma Justiça que também persegue quem aplica de forma correta a lei para todos. No país da inversão, claro que Moro seria alvo de perseguição!”, afirmou Styvenson Valentim , do Rio Grande do Norte.

Arns acrescentou que “a boa política se constrói pelo diálogo, onde as pessoas sejam capazes de se sentar à mesa do entendimento e chegar a bons termos”. “Isso jamais se consegue com polarização de ideias e confronto entre posicionamentos radicalmente antagônicos. O litígio político exacerbado não é capaz de apresentar soluções para os sérios problemas que o Brasil ainda tem que superar”, concluiu o parlamentar, um dos nove do Podemos no Senado.