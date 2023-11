CCJ do Senado vota a reforma tributária nesta terça

A CCJ do Senado discute e vota nesta terça o parecer do senador Eduardo Braga sobre a reforma tributária. A expectativa é de que o relatório, depois de aprovado, seja votado na quarta no plenário da Casa. A reunião na CCJ está prevista para as 9h.

“Estamos muito próximos de fazer história na Comissão de Constituição e Justiça. Estou otimista em relação à aprovação da PEC”, diz Braga.

A reforma tem objetivo de simplificar o sistema tributário e transformará cinco tributos (ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins) em três: o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e Imposto Seletivo (IS).

Cada novo tributo terá um período de transição. A CBS e o IBS, que tributam o consumo, são formas de Imposto sobre Valor Agregado (IVA), que incide apenas nas etapas do comércio que geram novo valor ao produto ou serviço e assim evita novas cobranças sobre impostos já pagos.