Senadores coletam assinaturas para abertura da CPI do Assédio Eleitoral

Por Ramiro Brites

O requerimento para instalação da CPI que apura supostas coações de empregadores e autoridades para interferir nas escolhas de voto foi recebido nesta terça pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). A instalação da comissão teve 28 assinaturas de parlamentares favoráveis à medida.

Senadores do PT, PSD, Podemos, PSB, MDB, PDT, PSDB, Pros e Cidadania assinaram a instalação da CPI. Segundo Jean Paul Prates (PT-RN), um dos signatários, a investigação tem o intuito de averiguar se intimidações, em diversas regiões do país, são feitas de forma coordenada.

“A gente sabe que há informações, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público, em geral, estão trabalhando, estão punindo, caso a caso, severa e exemplarmente. Porém, a CPI será importante para ver se há comando centralizado nessas ações”.

Em vídeo, o senador tipifica tipos de assédio, como a pressão de patrões com funcionários, ou campanhas em consultórios médicos, que usam o cadastro dos pacientes, ou estabelecimentos que abordam os clientes. Prates ainda denunciou autoridades de Natal por supostamente induzir empresários a fazer campanha política.

“Nós temos casos, inclusive em Natal, onde prefeitos e autoridades da Prefeitura foram reunir pessoas — hoteleiros, lojistas, comerciantes — que dependem do alvará da Prefeitura, que dependem de licenças da Prefeitura e coagiram essas pessoas a fazer campanha dentro dos seus comércios, dentro das suas empresas, dentro dos seus negócios. Por isso, a instalação dessa CPI é muito importante”, afirmou Prates.

A CPI deve ser instalada após as eleições por conta de acordo entre os líderes partidários. No texto, o autor Alexandre Silveira (PSD-MG) pede a apuração dos casos em 90 dias. Durante a sessão do Senado, ele solicitou a leitura do requerimento ao presidente do Congresso, citando o caso de um frigorífico em Minas Gerais, que teria assediado trabalhadores para votar em Jair Bolsonaro.

Confira a lista de assinatura para abertura do inquérito:

1 – Sen Alexandre Silveira (Autor)

2- Sen Jean-Paul Prates (Líd/Min)

3 – Sen Randolfe Rodrigues (Líd/Opo)

4 – Sen Renan Calheiros (Líd/Mai)

5 – Sen Oriovisto Guimarães (Líd/POD)

6 – Sen Paulo Rocha (Líd/PT)

7 – Sen Leila Barros (Líd/PDT)

8 – Sen Dário Berger (Líd/PSB)

9 – Sen Carlos Fávaro (PSD/MT)

10 – Sen Omar Aziz (PSD/AM)

11 – Sen Humberto Costa (PT/PE)

12 – Sen Kajuru (POD/GO)

13 – Sen Rogério Carvalho (PT/SE)

14 – Sen Jaques Wagner (PT/BA)

15 – Sen Zenaide Maia (PROS/RN)

16 – Sen Simone Tebet (MDB/MS)

17 – Sen Fabiano Contarato (PT/ES)

18 – Sen Alessandro Vieira (PSDB/SE)

19 – Sen Álvaro Dias (POD/PR)

20 – Sen Nilda Gondim (MDB/PB)

21 – Sen Mara Gabrilli (PSDB/SP)

22 – Sen Eliziane Gama (CID/MA)

23 – Sen Tasso Jereissati (PSDB/CE)

24 – Sen Júlio Ventura (PDT/CE)

25 – Sen Marcelo Castro (MDB/PI)

26 – Sen Otto Alencar (PSD/BA)

27 – Sen Veneziano Vital do Rego (MDB/PB)

28 – Sen Jader Barbalho (MDB/PA)

