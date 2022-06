Senadores chegam a Sergipe para acompanhar apuração da morte de Genivaldo

Integrantes da Comissão de Direitos Humanos do Senado estão em Sergipe para iniciar, na manhã desta segunda-feira, as diligências para acompanhar as investigações sobre a morte de Genivaldo de Jesus Santos, preso por agentes da PRF em uma “câmara de gás” na viatura da corporação, no município de Umbaúba, no último dia 25 de maio.

O presidente da comissão, Humberto Costa (PT-PE), e dois dos três senadores por Sergipe, Rogério Carvalho (PT) e Alessandro Vieira (PSDB), haviam confirmado presença até a sexta passada.

A previsão é que os parlamentares se reúnam com o governador do estado, Belivaldo Chagas, às 9h desta segunda, em Aracaju. Na sequência, ainda na capital sergipana, os senadores passarão pela sede da PF, que investiga o caso, da PRF, da Defensoria Pública da União, do Ministério Público Federal e da OAB.

Nesta terça, o grupo se desloca para Umbaúba, onde se reunirão com o prefeito e o presidente da Câmara dos Vereadores da cidade, farão visita e inspeções das condições dos familiares da vítima, além de ouvir testemunhas.