Senadores brigam por suposta fraude em assinatura na CPI do MEC

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) afirmou nesta sexta que pedirá ao serviço de informática do Senado uma investigação sobre a suposta fraude denunciada pela senadora Rose de Freitas (MDB-MG) na assinatura do requerimento para abertura da CPI do MEC. Randolfe defende que a colega quis “tumultuar” e “abafar” o processo de instauração da comissão.

A parlamentar alega que seu nome foi indevidamente incluído na lista de senadores que ratificaram o documento, e pediu a retirada de sua assinatura. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), determinou que a Secretaria-Geral da Mesa apure o caso.

Na petição, Randolfe diz que Rose ou alguém por ela autorizado inseriu a assinatura em apoio à CPI no sistema interno do Senado que garante a autenticidade do ato e que, depois, “sem explicitar suas razões”, pediu a retirada da assinatura no mesmo dia.

“Ora, só requer a retirada de um apoio quem o oferecera legitimamente antes, de modo a nos causar perplexidade a alegação de que o primeiro requerimento resultaria de fraude. Tal alegação, para além de soar francamente inverossímil, não se faz acompanhar de qualquer evidência (…) e quem alega uma falsidade deve comprová-la”, diz o senador no pedido enviado ao serviço de informática da Casa.

Randolfe afirma, ainda, que manobra semelhante aconteceu na CPI da Covid, quando Rose de Freitas, depois de assinar o requerimento, sinalizou a retirada de apoio e, depois, recuou da medida.

Nesta sexta, os senadores de oposição anunciaram que conseguiram, eventualmente, reunir as 27 assinaturas para abertura da CPI do MEC, que pretende investigar o balcão de propina montado por pastores evangélicos na pasta e que levou à saída do ex-ministro Milton Ribeiro.

Pacheco, presidente da Casa, já havia garantido que, assim que houvesse o mínimo de assinaturas, daria andamento à instalação da comissão.