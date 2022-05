Senadores acionam TCU por desvio de verba em compra de tratores

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A bancada do PT no Senado acionou o Tribunal de Contas da União na última quinta-feira pedindo que a Corte investigue a compra de 89,8 milhões de reais em tratores, realizada pelo governo Jair Bolsonaro (PL). O caso, revelado pela Folha de S. Paulo, mostra que os recursos foram alocados do Auxílio Brasil e que deveriam ter sido direcionados para minimizar o impacto da pandemia em comunidades pobres.

A reportagem mostrou que a operação envolveu um drible a uma determinação do próprio TCU, além de pressão para acelerar a liberação de verba federal e criação de uma estrutura de mecanização no Sistema de Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, em especial no programa de Fomento Rural.

A representação protocolada pelos senadores pede que seja instaurado procedimento de fiscalização, de forma a apurar irregularidades na aplicação de recursos públicos no âmbito dos ministérios da Cidadania, da Economia, e do Desenvolvimento Regional.

De acordo com a matéria da Folha, foram adquiridos 247 tratores no final de 2021, sendo que a compra foi concluída antes mesmo de a pasta da Cidadania — até então, comandada pelo atual pré-candidato ao governo da Bahia João Roma — definir a relação de municípios beneficiados.