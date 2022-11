Senadores acionam MPF e TCU contra corte em programa federal

Senadores do PT e de partidos de oposição ao governo de Jair Bolsonaro entraram nesta quinta-feira com representações no MPF e no TCU pedindo a retomada de um programa federal de abastecimento de água para cerca de 1,6 milhão de pessoas em oito estados do Nordeste.

A denúncia se baseia em reportagem do site UOL que indica ter havido o corte da verba destinada à chamada “Operação Carro-Pipa”, uma iniciativa na qual o Exército em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional banca o envio de água potável para cidades do semiárido nordestino.

Segundo a representação, os estados de Pernambuco, Paraíba e Bahia foram informados na metade de novembro da descontinuidade do programa.

Os senadores pedem ao MPF e ao TCU que os serviços sejam retomados imediatamente e também a instauração de um inquérito civil público para apontar responsáveis pela paralisação da política pública.

Entre os senadores signatários das representações estão os petistas Jaques Wagner, Jean Paul Prates, Paulo Rocha, Rogério Carvalho, Humberto Costa e Fabiano Contarato.