Senadora pede que presidente da Ucrânia fale ao Congresso brasileiro

Inspirada pelos discursos de Volodymyr Zelensky aos Congressos dos Estados Unidos e da Alemanha, a senadora Eliziane Gama apresentou nesta quinta-feira um requerimento para a realização de uma sessão no Senado brasileiro com a participação do presidente da Ucrânia, para debater os atuais conflitos entre o seu país e a Rússia.

“A participação do líder Volodymyr Zelensky em uma sessão do Senado Federal, tal como já ocorreu em outros países democráticos como Estados Unidos e Alemanha, seria um gesto do nosso Senado Federal, a favor da paz e também de homenagem aos ucranianos que contribuem com o seu trabalho e cultura ao progresso do Brasil”, justificou a senadora do Cidadania no pedido.

No documento, ela cita a “agressão aberta da Rússia à Ucrânia”, que afeta “os frágeis pilares da paz alcançados após a II Guerra Mundial” e causa reflexos diretos na economia de todos os países e continentes.

“Por princípio, o Brasil tem sido um aliado incondicional da paz e respeita a autonomia das nações. Como não poderia ser diferente, embora entendendo intrincados aspectos históricos que constituíram as nações, creio que o povo brasileiro não quer a guerra unilateral em andamento e torce para que Rússia e Ucrânia possam chegar a acordos, colocando fim à violência e a morte de tantos soldados e civis”, acrescentou Eliziane.

A senadora apontou ainda que a comunidade ucraniana no Brasil é expressiva, com cerca de 600 mil pessoas, quase toda elas concentradas no estado do Paraná. E ressaltou que “temos o maior respeito pela Rússia e por seu povo, que também organizaram prósperas comunidades no Brasil”. “Entretanto, a paz, para nós, é o que deve prevalecer, sempre”, concluiu.