Senadora firma parceria com a CBF pelo combate à violência contra a mulher

A senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB) e o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, assinaram um protocolo de intenções para a entidade máxima do futebol brasileiro divulgar o programa de combate à violência contra a mulher “Antes que aconteça” durante os jogos, com apresentação da faixa dentro de campo e entrega de cartilhas.

Em contrapartida, a coordenação do programa vai oferecer palestras educativas com a temática da violência contra a mulher para jogadores, árbitros e profissionais envolvidos no esporte de forma geral.

“O nosso objetivo é buscar parcerias como essa da CBF para que, juntos, possamos fortalecer o programa e proteger as mulheres da violência. Todas essas parcerias que temos feito até então e as que ainda iremos fazer são fundamentais para salvar vidas”, afirmou a senadora, agradecendo o apoio da presidente da Federação Paraibana de Futebol (FPF), Michelle Ramalho.

Antes que aconteça

O programa “Antes que aconteça” foi idealizado pela senadora Daniella Ribeiro, em dezembro de 2023, no Congresso Nacional, quando ela ocupava a presidência da Comissão Mista de Orçamento (CMO).

Continua após a publicidade

A iniciativa contou com o apoio da deputada federal Soraya Santos, procuradora da Mulher na Câmara dos Deputados; a segunda-dama da Paraíba, Camila Mariz Ribeiro, coordenadora-geral do programa na Paraíba; a juíza Renata Gil, conselheira do CNJ; a advogada e jurista Luciana Lossio, ex-ministra do TSE; e a professora Nadja Oliveira, diretora-técnica do Parque Tecnológico da Paraíba.

No Ministério da Justiça, o programa é acompanhado pela secretária de Acesso à Justiça, Sheila de Carvalho.