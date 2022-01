Senador testa positivo para Covid-19 após visitar atingidos por enchentes

O senador Weverton Rocha (PDT-MA) anunciou há pouco que testou positivo para a Covid-19 nesta quarta-feira, em um exame de rotina. Ele recebeu o resultado depois de visitar moradores Imperatriz, no Maranhão, afetados pela enchente que atingiu a cidade.

Pré-candidato ao governo do Maranhão, Weverton contou que tomou as duas doses da vacina e está se sentindo bem, sem sintomas. O senador avisou ainda que entrou em isolamento e pediu que as pessoas que mantiveram contato com ele se cuidem. E frisou que usou máscara o tempo todo.