Senador se diz honrado com missão de relatar indicação de Zanin na CCJ

Escolhido para relatar a indicação do advogado Cristiano Zanin ao STF na CCJ do Senado, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) disse há pouco que recebeu a missão “honrosamente”.

“Isso é motivo, evidentemente, de alegria, de honra, pela deferência, evidentemente, a todos os processos de indicações que passam pela competência do Senado, senhores e senhoras senadores se sentem distinguidos. Não seria diferente desse momento, porque trata-se de uma autoridade que estará sendo, com o seu nome, apreciado a compor a mais alta Corte de Justiça, o Supremo Tribunal Federal”, declarou o relator, que é vice-presidente do Senado.

O emedebista disse ainda que o relatório será feito com base “no histórico, na formação e naquilo que objetivamente o indicado tem demonstrado ao longo da sua experiência e vivência advocatícia”.

Advogado de Lula, Zanin foi indicado pelo presidente no dia 1º de junho. Nesta segunda, o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, anunciou que a sabatina será realizada no próximo dia 21. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, avisou que levará o nome à votação no plenário da Casa no mesmo dia.

