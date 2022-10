Senador reúne assinaturas necessárias para instalar CPI das pesquisas

Atualizado em 5 out 2022, 19h53 - Publicado em 5 out 2022, 19h37

Menos de dois dias depois de propor a criação de uma CPI para apurar o sistema e os modelos adotados por institutos para a realização das pesquisas eleitorais no país, o senador bolsonarista Marcos do Val anunciou há pouco que conseguiu reunir 29 assinaturas para instalar a comissão — duas a mais que o número mínimo necessário.

Ele disse que vai apresentar o pedido ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, até o fim desta quinta.

Segundo o parlamentar, o objetivo da investigação parlamentar seria “aferir as causas das expressivas discrepâncias entre as referências prognósticas, principalmente de curtíssimo prazo, e os resultados apurados”.

Nesta terça, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Anderson Torres, pediu à PF que abra um inquérito para investigar o trabalho dos institutos de pesquisa, um dos principais alvos de críticas do presidente Jair Bolsonaro.

A maioria dos signatários do pedido de abertura da CPI é de governistas, sendo seis deles do mesmo PL do presidente, inclusive o seu filho, Flávio Bolsonaro. As bancadas do PP e do Podemos também aderiram em peso, com cinco senadores de cada partidos favoráveis à apuração. Já o União Brasil contribuiu com quatro assinaturas.

Veja a seguir a lista dos senadores que assinaram o pedido:

Marcos do Val (Podemos-ES) Mecias de Jesus (Republicanos-RR) Eduardo Girão (Podemos-CE) Telmário Mota (Pros-RR) Marcos Rogério (PL-RO) Carlos Portinho (PL-RJ) Jorge Kajuru (Podemos-GO) Plínio Valério (PSDB-AM) Lucas Barreto (PSD-AP) Eliane Nogueira (PP-PI) Luiz Carlos do Carmo (PSC-GO) Guaracy Silveira (PP-TO) Zequinha Marinho (PL-PA) Flávio Bolsonaro (PL-RJ) Styvenson Valentim (Podemos-RN) Lasier Martins (Podemos-RS) Esperidião Amin (PP-SC) Reguffe (Sem partido-DF) Vanderlan Cardoso (PSD-GO) Eduardo Velloso (União Brasil-AC) Luis Carlos Heinze (PP-RS) Wellington Fagundes (PL-MT) Elmano Férrer (PP-PI) Ivete da Silveira (MDB-SC) Rodrigo Cunha (União Brasil-AL) Roberto Rocha (PTB-MA) Soraya Thronicke (União Brasil-MS) Romário (PL-RJ) Jayme Campos (União Brasil-MT)

