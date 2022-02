Senador quer que Mário Frias explique gastos em viagem feita aos EUA

Mário Frias, secretário especial de Cultura, poderá ter que, em breve, dar explicações sobre viagens realizadas por ele e por membros de sua equipe aos Estados Unidos e custeadas com dinheiro público.

O senador Jean Paul Prates (PT-RN) protocolou nesta segunda um pedido de convocação de Frias à Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado para que o secretário preste informações sobre os “gastos exorbitantes” relativos às despesas de viagem, bem como sobre a justificativa para a visita.

Em dezembro do ano passado, Frias e o secretário-adjunto Hélio Ferraz de Oliviera estiveram em Nova York por cinco dias para encontrar o lutador de jiu-jitsu bolsonarista Renzo Gracie. O custo: 39 000 reais cada, pagos com recursos públicos.

Já em janeiro deste ano, o subsecretário de Fomento e Incentivo à Cultura, André Porciúncula — responsável por encampar mudanças na Lei Rouanet –, esteve por cinco dias em Los Angeles.

Ele esteve acompanhado do coordenador-geral de relações multilaterais do Ministério do Turismo, Gustavo Souza Torres, e do secretário do Audiovisual, Felipe Pedri. A viagem custou, ao todo, cerca de 60 000 reais, afirma o requerimento de Prates.