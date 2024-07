Senador propõe criação da Universidade Federal do Campo, em Roraima

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) apresentou na semana passada um projeto de lei que propõe criar a Universidade Federal do Campo em Boa Vista, capital de Roraima. Ele também enviou uma indicação ao Ministério da Educação para sugerir a criação da instituição.

Segundo a proposta, a universidade teria como objetivo “promover a formação educacional superior e de extensão, técnica e profissional dos povos do campo, da floresta e das águas; capacitar agentes públicos para atuarem nas políticas públicas voltadas a esses povos; desenvolver pesquisas e projetos que contribuam para o

desenvolvimento sustentável das áreas rurais, florestais e aquáticas; e fortalecer a agricultura familiar e a preservação ambiental”.

“O Norte do país possui o menor índice de aumento no número de matrículas na rede federal de educação superior. Urge a necessidade do Estado brasileiro garantir o desenvolvimento educacional priorizando a nossa região, defende o senador.