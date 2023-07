Líder do PL prevê ‘guerra federativa’ pela reforma tributária no Senado

Apesar da orientação contrária de Jair Bolsonaro, o PL deu 20 votos a favor da reforma tributária aprovada pela Câmara na semana passada. No Senado, o partido tem 11 senadores, a segunda maior bancada da Casa — empatada com o MDB, ficando atrás apenas do PSD, que tem 15.

Líder da legenda, o senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, garante que haverá uma “guerra federativa” na Casa Alta do Congresso durante a tramitação da proposta, que ele classificou como uma “armadilha” que a Câmara jogou para o Senado.

Portinho afirma, no entanto, que a bancada comandada por ele vai tentar “calibrar” as projeções para tentar “salvar essa reforma tributária”. E destaca que o PL não é contra uma reforma tributária, mas pode ser contra essa, “que ainda precisa de muito ajuste”, e contra o “atropelo” na tramitação.

“Primeiro, a gente tem que fazer o que a Câmara não fez, que é dar satisfação pra quem paga a conta, que é o contribuinte, o consumidor. No dia seguinte da aprovação da Câmara, o único que não tinha o que comemorar, porque se quer compreendeu ou sabe qual o impacto da carga tributária vai recair sobre ele, é justamente quem paga a conta”, disse o senador ao Radar nesta terça.

Para ele, é hora de o Senado “botar a bolinha no chão” e de os senadores se dedicarem sobre os estudos, projeções, cenários para poderem mostrar à sociedade os impactos dessa reforma fiscal, “coisa que não foi feita naquele atropelo imposto pela Câmara”. “E foi sobre esse atropelo que o PL votou contra, porque se for no Senado igual, votarei contra. Um atropelo, não”, comentou.

“Agora com relação à expectativa, vamos aguardar, porque primeiro a gente precisa saber exatamente das projeções, e sobre elas tentar calibrar pra salvar essa reforma tributária. E isso demanda tempo, demanda debate, demanda muita discussão. Você pode esperar que vai haver uma guerra federativa no Senado, que é uma casa de pares, uma armadilha que a Câmara jogou pro Senado Federal, com o texto comemorado pelos governadores Tarcísio e Cláudio Castro, mas que a própria Câmara sabe que não resistirá ao Senado, né?”, declarou o parlamentar.

O líder do PL também defendeu serenidade pra enfrentar esse texto, em especial a parte do Conselho Federativo, que segundo ele já vem repercutido no Senado muito mal por conta do critério adotado. “A gente sabe da força dos estados do Norte, do Nordeste, e a Câmara sabe também. E ela jogou pra cima, jogou pro alto, né?”, disse.

“Então é muito cedo pra saber voto, pra saber prazo, vamos primeiro depurar o que está chegando no Senado. E esse, na verdade, não é o meu sentimento não, é o sentimento que eu vejo no grupo dos senadores do nosso grupo do WhatsApp”, relatou.

Ao explicar o motivo da posição contrária do PL à aprovação da reforma na Câmara, ele disse que o partido PL “não pode ser contra uma proposta de reforma tributária, pode ser contra essa, da maneira que ela foi negociada, com base em cargos, com base em emendas, porque somos contrários a isso, não é maneira que o presidente Bolsonaro governou, nesse troca-troca absurdo que foi feito na Câmara, e muito menos pode ser a favor da maneira atropelada”.

“Foi por isso que o PL votou contrário. Porque a reforma nasce na PEC 110, que é a gênesis dessa PEC, nasce no governo Bolsonaro. O que a gente é contra, e realmente contra, é o atropelo. E isso que gerou o confronto com o governador Tarcísio, porque ao se manifestar a favor, ele puxou e liberou a bancada do Republicanos e ganhou tração na Câmara o que estava sendo discutido, o que o PL queria, que levasse mais tempo pra discussão com a sociedade”, comentou.

Portinho afirmou, no entanto, que não haverá atropelo porque o Senado é uma Casa democrática, de pares, que “põe a bola no chão”. “Aliás, já tem duas propostas de reforma tributária paradas justamente no no Senado por falta de entendimento e por necessitar maior debate”, lembrou.

