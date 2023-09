Senador pede retratação de Haddad por fala sobre empresários e detentos

Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o senador goiano Vanderlan Cardoso abriu a reunião desta terça cobrando retratação pública do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por causa de uma declaração dada por ele numa entrevista em que pareceu comparar empresários a detentos.

Cardoso leu a fala de Haddad aos colegas e lembrou do esforço do Senado para aprovar o voto de qualidade do Carf, uma demanda do ministro da Fazenda.

“Para que não pairem dúvidas, vou reproduzir o que ele disse: ‘imagina um auditor. É a mesma coisa que você pegar quatro delegados e pegar quatro detentos para julgar um habeas corpus, sendo que o empate favorece o detento. Isso é o Carf. São quatro delegados, os quatro auditores, e quatro detentos, as quatro pessoas que estão sendo julgadas'”, disse Cardoso lembrando Haddad.

“Quero dizer que foi um erro de vossa excelência. Quem sustenta esse país são os contribuintes. É o setor produtivo. São as empresas. Aqui tem gente que ganha seu ganha-pão com honestidade e muito trabalho, que paga impostos em dia e ajuda o Brasil. Portanto, ministro Haddad, peço que vossa excelência reflita e, se possível, se retrate por essa declaração infeliz. Foi uma analogia injusta com os empresários”, disse Cardoso.

