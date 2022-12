Senador entrega nesta segunda novo relatório do Orçamento à Comissão Mista

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Após a aprovação da PEC da Transição no Senado, Marcelo Castro (MDB-PI) entrega nesta segunda-feira à Comissão Mista de Orçamento o projeto da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023. O senador projeta que o texto passe pela CMO na próxima quinta, mas depende da análise dos deputados, até quarta, sobre a Proposta de Emenda à Constituição, que abre brecha no teto de gastos para o pagamento do Bolsa Família e outros programas sociais.

De acordo com Castro, a PEC recompôs boas partes das áreas deficitárias da proposta orçamentária anterior. O parlamentar afirmou que a dotação de recursos à saúde, educação, moradia e infraestrutura serão prioridade, além do pagamento do programa de transferência de renda.

“Vamos garantir os 600 reais do Bolsa Família e mais 150 reais por criança de até seis anos de idade”, disse o senador. “Sem a PEC, o orçamento ficaria inexequível”, concluiu.

Após análise da CMO, a matéria vai ao Plenário do Congresso. Ainda não há projeção de data específica para votação de deputados e senadores, mas a expectativa é de que ocorra na próxima semana.