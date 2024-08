Senador e deputado lideram doações para as próprias campanhas; veja top 10

O senador Eduardo Girão (Novo-CE), que concorre à Prefeitura de Fortaleza, e o deputado estadual Eduardo Botelho (União Brasil-MT), que quer ser prefeito de Cuiabá, lideram até o momento o ranking de candidatos que injetaram recursos próprios em suas campanhas. Os dois fizeram “autodoações” de 300.000 reais, cada um.

Segundo o sistema sistema de divulgação de candidaturas e contas eleitorais do TSE, mais de 50,9 milhões de reais já foram injetados nas campanhas pelos postulantes aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador nestas eleições municipais.

No caso de Girão, que é empresário e está no sexto ano do seu mandato no Senado, o valor repassado por ele à campanha representa cerca de 0,6% do patrimônio de 48,1 milhões de reais declarado à Justiça Eleitoral.

Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Eduardo Botelho investiu quase 9% do total de bens registrados na sua ficha de candidatura, que somam aproximadamente 3,6 milhões de reais. Ele está seu terceiro mandato consecutivo como deputado estadual.

Veja a seguir o ranking dos 10 candidatos que mais doaram recursos para as próprias campanhas, até esta segunda-feira, dia 26 de agosto:

Continua após a publicidade

Eduardo Girão (Novo-CE) – Prefeito de Fortaleza – 300.000 reais

(Novo-CE) – Prefeito de Fortaleza – Eduardo Botelho (União Brasil-MT) – Prefeito de Cuiabá – 300.000 reais

(União Brasil-MT) – Prefeito de Cuiabá – Adilson Amadeu (União Brasil-SP) – Vereador de São Paulo – 215.000 reais

(União Brasil-SP) – Vereador de São Paulo – Mara de Galeguinho* (PSD-BA) – Vereadora de Central – 210.820,24 reais

(PSD-BA) – Vereadora de Central – Engenheiro Wagner* (PP-RS) – Vereador de Hulha Negra – 206.700 reais

(PP-RS) – Vereador de Hulha Negra – Marlon Luz (MDB-SP) – Vereador de São Paulo – 200.000 reais

(MDB-SP) – Vereador de São Paulo – Kalil Baracat (MDB-MT) – Prefeito de Várzea Grande – 200.000 reais

(MDB-MT) – Prefeito de Várzea Grande – Welington Dias (PDT-RJ) – Vereador do Rio de Janeiro – 200.000 reais



(PDT-RJ) – Vereador do Rio de Janeiro – Marcus da Cozivip (Podemos-ES) – Prefeito de São Mateus – 200.000 reais



(Podemos-ES) – Prefeito de São Mateus – Savio Silveira* (PDT-RS) – Prefeito de Lavras do Sul – 195.000 reais

Fora da lei

Os valores das autodoações de Mara de Galeguinho, Engenheiro Vagner e Savio Silveira superam o limite legal de gastos para a campanha aos respectivos cargos nos municípios.

A legislação eleitoral estabelece que o candidato possa usar em suas campanhas recursos próprios que correspondam a até 10% dos limites previstos.

Em Central (BA) e Hulha Negra (RS), candidatos à Câmara de Vereadores podem gastar, no máximo, 15.985,08 reais. Mara e Wagner poderiam transferir, portanto, até 1.598,50 reais. O montante doado por ela foi quase 132 vezes maior que o permitido. Em Lavras do Sul (RS), o limite para a autodoação de um prefeiturável é de 15.985 reais. Savio Silveira injetou 12 vezes mais na própria campanha.