Senador do partido de Kassab defende atos de apoiadores de Bolsonaro

O senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) manifestou nesta quarta apoio aos atos de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL). Descontentes com a vitória nas urnas de Lula (PT), bolsonaristas foram às ruas em todo o país pedir intervenção militar.

A maioria das manifestações foram em frente a quartéis do Exército. Apesar dos atos no Dia de Finados exigirem as mesmas reivindicações que os bloqueios nas estradas, o senador fez uma distinção entre as mobilizações.

O direito a manifestação é constitucional e não pode ser violado.A população tem pleno poder de se reunir nas praças, em frente aos quartéis, em locais públicos, como está ocorrendo em todas as Regiões do Brasil. Isso é direito nosso, e eu sou totalmente a favor das manifestações pic.twitter.com/6SAd7lFNC1 — Vanderlan Cardoso (@Vanderlan_VC) November 2, 2022

Para Cardoso, as rodovias fechadas prejudicam o Brasil e o presidente se mostrou contrário às barricadas, na única vez que veio a público desde a derrota nas eleições.

“O que eu não concordo é com os bloqueios de estradas. Minha preocupação é com o Brasil. Tem ambulâncias, alimentos, matérias primas e trabalhadores impedidos de seguir viagem. Isso não é bom para o País”, publicou no Twitter.