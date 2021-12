Senador do Pará segue Bolsonaro e anuncia filiação ao PL

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O senador Zequinha Marinho, do Pará, anunciou nesta quarta-feira que está de saída do PSC, pelo qual foi eleito em 2018, para se juntar ao presidente Jair Bolsonaro no PL de Valdemar Costa Neto.

Em nota à imprensa, Marinho disse que a filiação é “uma consequência direta do processo de alinhamento político-partidário que estamos construindo junto ao governo federal na intenção de assegurar que mais ações, projetos, programas e recursos financeiros cheguem à população de mais de 8,7 milhões de paraenses”.

O parlamentar disse ainda que está certo que a ida ao PL vai ajudar quem depende do repasse federal. Para bom entendedor, uma nota basta.

Detalhe: com a saída de Marinho, o PSC perde seu único senador.