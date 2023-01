Senador diz que tentou alertar Dino três dias antes do ataque no DF

O senador Marcos do Val (Podemos – ES) prometeu ir para cima do ministro da Justiça, Flávio Dino, assim que o recesso do Legislativo acabar. Em fevereiro, Dino deve ser convocado para explicar como a Praça dos Três Poderes foi tomada por bolsonaristas mesmo após o aviso da Abin, com 24h de antecedência, sobre os ataques terroristas.

Integrante da comissão do Senado que fiscaliza os órgãos de inteligência, Do Val afirmou ter tentado avisar pessoalmente o ministro que a manifestação iria terminar em quebradeira. Quando? Três dias antes das invasões. Ele reuniu as mensagens e prints da tentativa de se comunicar com Dino e quer usar isso para confrontá-lo.

“A Abin avisou ao presidente da República e ao ministro da Justiça que não seria uma manifestação pacífica. O presidente sabia que as pessoas tinham a intenção de entrar nos prédios para destruir. E ele deixou acontecer por questões políticas, essa é a verdade”, disse o senador ao Radar.

Do Val já aproveitou da posição parlamentar para questionar Dino sobre a derrubada do decreto sobre armas de Jair Bolsonaro. Para o senador, a medida foi “um movimento maldoso para criminalizar todos os CACs”. Ele também defendeu que a revogação é inconstitucional.