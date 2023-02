Senador diz que chance de o Congresso derrubar independência do BC é zero

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Líder do Podemos no Senado, o senador Oriovisto Guimarães (PR) afirmou que “é zero” a chance de o Congresso reverter a lei que garantiu a autonomia do Banco Central. O tema que tem sido alvo frequente de críticas de Lula.

Segundo o senador, a independência da autoridade monetária existe “nas nações mais civilizadas do mundo”, como EUA, Inglaterra e França, e foi conquistada a duras penas no Brasil.

Ele afirmou que a briga de Lula com o BC é uma forma de o presidente se eximir de culpa por não conseguir dar um jeito na economia.

“Eu acho que é uma maneira de [o Lula] expiar a própria culta, de um governo que não tem saída para a economia e põe a culpa no Banco Central, dizendo que é porque o juro tá alto. Isso é uma tolice. Se o juro tá alto é por causa da inflação e se existe inflação, é por causa de déficits sucessivos do governo federal”, disse Guimarães.

O senador disse que como o mecanismo não existia nos dois últimos mandatos de Lula, o petista agora estaria estranhando o novo modelo. “O presidente Lula não está acostumado a governar com essa novidade que veio para ficar. A chance que o Congresso vote alguma coisa para retirar a autonomia do banco central é zero. Aqui acho que não passa”, disse.

