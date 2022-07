Senador denuncia Pacheco, Alcolumbre e Marcos do Val ao Conselho de Ética

Giro VEJA - sexta, 8 de julho

A reunião ministerial em que Bolsonaro e sua equipe colocam mais uma vez a segurança das eleições e os efeitos do megapacote eleitoral do presidente são os destaques do dia

A reportagem que estampa a capa de VEJA desta semana traz relatos detalhados da reunião ministerial na qual o presidente Jair Bolsonaro, com o apoio de parte das Forças Armadas, pavimentaram mais uma vez uma ofensiva contra o sistema eleitoral. Os relatos evidenciam a determinação do presidente, de seus ministros e de militares de tentar exigir da Justiça Eleitoral que aceite a interferência das Forças Armadas no processo.