Senador da CPI das Apostas pede para MJSP federalizar investigações

O líder do PL no Senado, Carlos Portinho (RJ), defendeu em reunião recente no Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) que todas as investigações sobre manipulação de jogos e apostas esportivas sejam federalizadas e conduzidas por um grupo tático específico, com agentes da Polícia Federal e procuradores do Ministério Público Federal.

Integrante da CPI que investiga o tema no Senado, Portinho foi recebido pelo secretário-executivo do MJSP, Manoel Carlos de Almeida Neto, depois do depoimento do empresário William Rogatto à comissão de inquérito. Réu confesso, ele afirmou ter manipulado o rebaixamento de 42 times e “operado” partidas em todas as 27 federações de futebol.

“Os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, configurados pela manipulação de jogos, são federais. O depoimento do Wiliam Rogatto mostrou que as redes criminosas atuam em todo o território nacional. Não dá para deixar só a cargo dos ministérios públicos de cada estado”, argumenta Portinho.