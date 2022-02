Senador critica participação de Barroso em evento nos EUA: ‘escárnio’

Correligionário do ex-juiz Sergio Moro no Podemos, o senador gaúcho Lasier Martins fez há pouco um pronunciamento na tribuna do plenário para manifestar sua “estranheza” com a participação do ministro Luís Roberto Barroso, do STF, em um seminário nos Estados Unidos intitulado “Ditching a President” (Livrando-se de um presidente”, em tradução livre) — revelada pelo Radar na semana passada. O evento foi realizado no último sábado por estudantes da Faculdade de Direito da Universidade do Texas, em Austin. Barroso fez o discurso de abertura.

Martins destacou que não estava falando para defender o presidente Jair Bolsonaro, que costuma fazer ataques a Barroso e tem sido criticado pelo ministro, mas disse que defendia a igualdade de tratamento e classificou a participação do ministro como um “escárnio”.

“Porque o atual presidente, que me tem causado algumas decepções, é alvo de críticas e cobranças a todo instante e alvo, inclusive, de alguns inquéritos junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, eu me pergunto: Como é que um Ministro da Suprema Corte vai aos Estados Unidos para tratar de um tema que para ele, ministro da Suprema Corte, não é um tema sério, ‘Livrando-se de um Presidente’? Até porque é apontado como crime de responsabilidade, na Lei 1.079, a Lei do Impeachment, que a Ministro do Supremo é vedada atividade político-partidária”, declarou o senado no seu discurso.

Para o gaúcho, “não apenas não ficou bem, ficou muito mal, porque a participação do ministro Barroso ecoou fortemente na mídia tradicional e na mídia digital do Brasil”.

“Repercutiu como um escárnio, uma ironia, falar a estudantes americanos, numa universidade que inclusive tem muitos brasileiros radicados nos Estados Unidos, estudantes de direito, falar sobre como livrar-se de um Presidente”, comentou.

“Nós poderíamos dizer a mesma coisa aqui hoje, e há muito tempo se procura dizer isso, mas não se consegue levar à conclusão: ‘Como livrar-se de um Ministro do Supremo Tribunal Federal?’ Porque pedidos é o que não tem faltado. São dezenas e dezenas que chegam. Há, hoje, em torno de 100 pedidos de impeachment de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, e nunca se fez nada, nunca se permitiu sequer o conhecimento pela Mesa do Senado, quanto mais que viesse ao Plenário do Senado”, acrescentou Martins.

“Então, eu venho à tribuna para verberar contra, lamentar que tenha havido esse pronunciamento num seminário com esse título sem seriedade e de extrema inconveniência em se tratando de um discurso de um Um Ministro que foi colocado no Supremo exatamente pelo partido que aparelhou o Supremo Tribunal Federal atualmente. Então, eu não poderia deixar de registrar essa discordância, essa estranheza e esse protesto com relação a esse pronunciamento”, concluiu.