Senador bolsonarista pede abertura de CPI das pesquisas eleitorais

O senador bolsonarista Marcos do Val (Podemos-ES) protocolou nesta segunda-feira no Senado um requerimento pedindo a abertura de uma CPI para apurar o sistema e os modelos adotados pelos institutos de pesquisa para a realização das pesquisas eleitorais no país.

Segundo o parlamentar, o objetivo é “apurar, mediante exame técnico, os sistemas de realização de pesquisas eleitorais de intenção de voto pelas principais empresas e institutos do País, com a finalidade de aferir as causas das expressivas discrepâncias entre as referências prognósticas, principalmente de curtíssimo prazo, e os resultados apurados”.

Para ser instalada, uma CPI precisa reunir assinaturas de ao menos um terço dos parlamentares da casa onde irão correr os trabalhos. No caso do Senado, são necessárias 27 assinaturas.