Senador apresenta PEC para reduzir preço dos combustíveis

Em meio às discussões no governo Bolsonaro para tentar resolver a questão do valor dos combustíveis, o senador Carlos Fávaro (PSD-MT) apresentou uma PEC para controlar os preços. A proposta já reuniu as 27 assinaturas necessárias para que tenha início a tramitação na Casa.

O texto propõe, ainda, auxílio diesel para caminhoneiros autônomos, por até dois anos, e o pagamento de 100% do gás de cozinha para as famílias de baixa renda por parte da União.

Para custear o subsídio, o senador sugere o uso recursos recebidos pela União como acionista majoritária da Petrobras.

Ele argumenta que, enquanto o setor petroleiro teve lucro de 6% no mundo, a Petrobras teve ganho de 38%.

No caso do auxílio diesel, a proposta é de até 1.200 reais por mês.

A PEC estabelece ainda o repasse de recursos a estados e municípios para o custeio do transporte público de idosos, que possibilitaria a redução do valor da tarifa paga atualmente, e a autorização para a redução da carga tributária sobre os preços do diesel, biodiesel, gás de cozinha, energia elétrica e outros combustíveis.