Senado votará duas nomeações ao judiciário no mesmo dia

O plenário do Senado vai concentrar esforços no dia 19 de junho para votar as nomeações para corregedor do Conselho Nacional de Justiça e para uma vaga no Tribunal Superior do Trabalho.

Antes de passarem para o plenário, as indicações do ministro do STJ Mauro Luiz Campbell Marques para corregedor do CNJ e de Antônio Fabrício de Matos Gonçalves para uma cadeira no TST devem passar, no mesmo dia, pela Comissão de Constituição e Justiça.