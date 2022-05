Senado vota projeto que amplia gastos com publicidade em ano eleitoral

O plenário do Senado vota nesse momento um projeto de lei, aprovado em março na Câmara dos Deputados, que amplia os gastos com publicidade dos órgãos públicos em anos eleitorais — limitados pela legislação.

Relator da proposta, o líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes (PL-TO), está lendo o parecer favorável à aprovação do texto, apresentado pelo deputado federal Cacá Leão (PP-BA).

O projeto altera a forma de cálculo para determinar quanto os governos federal, estaduais e municipais podem gastar com publicidade em anos de eleições — hoje baseado na média de despesas dos primeiros semestres dos três anos anteriores. De acordo com o Senado, a aprovação permitiria que o governo federal pudesse gastar mais 25 milhões de reais ainda no segundo semestre de 2022.

“O novo cálculo [que consideraria a média dos três anos anteriores completos] evitará as inúmeras tentativas de burlar a lei com propagandas concentradas apenas no primeiro semestre nos três anos anteriores às eleições, prejudicando campanhas importantes que deveriam ser feitas ao longo de todo o ano e levando à desinformação”, justificou Gomes.

O projeto estabelece ainda que os gastos com publicidade institucional ligada à pandemia da Covid-19 não estariam sujeitos a esse limite.

A proposta também trata de regras para a licitação e contratação de serviços de comunicação institucional, o que inclui gestão de redes sociais e serviços para otimização de mecanismos de busca. Esses serviços deverão ser licitados pelas modalidades de técnica e preço ou melhor técnica, em vez do uso apenas do preço, como tem ocorrido atualmente por meio da modalidade pregão.

O líder da minoria no Senado, Jean Paul Prates (PT-RN), classificou o projeto como “totalmente inapropriado e criticou o fato de que ele tramitou “a jato”. E disse que ele não tem urgência e favorece apenas um lado.

Para o senador Alessandro Vieira (PSDB-SE), “esse é um projeto evidentemente de interesse eleitoreiro”.

Continua após a publicidade