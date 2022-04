Senado vai interrogar pastores do caso de propina no MEC nesta quinta

A Comissão de Educação deve ouvir nesta quinta o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Marcelo Lopes da Ponte, e os pastores Gilmar Silva dos Santos e Arilton Moura sobre denúncias de corrupção no Ministério da Educação. A reunião está agendada para as 9h.

A audiência foi marcada a pedido do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Os pastores surgiram no noticiário depois de o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro ter dito priorizar amigos dos religiosos a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Gilmar é presidente da Convenção Nacional de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus no Brasil e Arilton Moura é assessor de Assuntos Políticos da igreja.