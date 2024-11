Senado vai debater ‘viés político’ de críticas ao agro em livros didáticos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Comissão de Educação do Senado Federal agendou para o próximo dia 17 de dezembro uma audiência pública para debater um suposto viés político e ideológico presente em livros didáticos que abordam o agronegócio brasileiro. Autor do requerimento, o senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) justificou sua solicitação com base em um mapeamento feito pela USP apontando que 60% das menções feitas ao agro nos livros didáticos são negativas.

Segundo Marinho, o estudo da instituição foi feito por 12 analistas de conteúdo e especialistas do agronegócio durante mais de 3.000 horas com o objetivo de avaliar de forma isenta mais de 9.000 páginas que compõem 10 das principais editoras que fornecem livros para o Plano Nacional do Livro Didático, utilizados nas redes pública e privada em todo o país.

O senador apontou está em curso um projeto para formar cidadãos que atribuem ao setor uma imagem negativa, e ressaltou a relevância do agronegócio para o Brasil.

“Estamos vendo um projeto ideológico em que tenta fazer do agro o grande vilão do mundo. O agro é o mais importante segmento econômico do país. Gera riquezas e empregos e produz o alimento que é consumido aqui e mundo afora. Porque vilanizar o agro?”, disse.

Foram convidados para a audiência pública os representantes da Associação De Olho no Material Escolar, da USP, do Ministério da Educação, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e do Ministério da Agricultura e Pecuária.