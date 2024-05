Senado vai analisar fim de progressão por crimes hediondos

VEJA Mercado - quarta, 29 de maio

Dólar abaixo de R$ 5 é probabilidade remota em 2024, diz Jefferson Laatus

VEJA Mercado desta quarta-feira recebeu o sócio-fundador da Laatus. Entre outros assuntos, ele afirmou que risco fiscal e política monetária restritiva no Brasil e nos EUA por mais tempo pressionam o câmbio no país , além de comentar o 'voto de confiança' do mercado para Magda Chambriard, nova presidente da Petrobras.