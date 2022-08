Senado terá curso de ‘investigação criminal em ambiente cibernético’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com um número cada vez maior de senadores alvos de ameaças de morte a partir de criminosos que atuam anônimos nas redes sociais, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu investir no treinamento da Polícia Legislativa da Casa na investigação desse tipo de crime.

O Senado contratou o agente da Polícia Civil do Distrito Federal para ministrar o curso “Investigação criminal em ambiente cibernético”, com carga horária de 24 horas.