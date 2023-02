Senado reforça capacitação da polícia legislativa para conter ataques

Rodrigo Pacheco fez um discurso na abertura sessão desta quarta-feira para lembrar os ataques terroristas promovidos há exatamente um mês em Brasília por golpistas bolsonaristas, no dia 8 de janeiro.

O presidente do Senado afirmou que “o triste episódio” serviu para o aprendizado e a segurança da Casa foi reforçada, com aumento do número de detectores de metal nos acessos aos prédios. Ele anunciou ainda que a capacitação da polícia legislativa está sendo reforçada “para coibir e conter outras tentativas”.

Veja abaixo a íntegra da fala de Pacheco:

Senhoras senadoras e senhores senadores, brasileiras e brasileiros que nos assistem,

Hoje, dia 8 de fevereiro de 2023, completa um mês dos atos antidemocráticos que ocorreram na Praça dos Três Poderes logo após o início do ano. Uma minoria inconformada com o resultado eleitoral tentou tomar de assalto os Poderes da República e atentou contra a democracia brasileira. O Brasil e o mundo assistiram estarrecidos.

Porém, a resposta das instituições foi célere e firme. No dia seguinte aos atentados, em reunião inédita e histórica, realizada em caráter emergencial, os chefes de Poderes e os representantes dos Estados Brasileiros vieram a Brasília demonstrar solidariedade e união. A reunião de forças demonstrou a resiliência da democracia.

A violência dessa minoria antidemocrática não representa o povo brasileiro, nem a vontade do povo brasileiro. Esse episódio deplorável não será esquecido e produzirá consequências severas aos responsáveis.

Como já disse, as instituições brasileiras não se eximirão de investigar e punir exemplarmente todos os criminosos envolvidos, direta ou indiretamente, naquela barbaridade.

No Senado Federal, trabalhamos em conjunto com a Polícia Legislativa e com a Advocacia do Senado Federal para identificar os criminosos e representar os invasores junto ao Ministério Público Federal. A Advocacia do Senado representou mais de 39 pessoas junto à Procuradoria-Geral da República. Vários invasores foram identificados.

Ao mesmo tempo, servidores e colaboradores suspenderam suas férias para promover a limpeza e a conservação dos ambientes e obras que foram depredados. Todo o corpo de funcionários, liderados pela nossa diretoria geral, coordenou um trabalho de excelência para recuperar as instalações e reestabelecer as condições de trabalho. A engenharia do prédio está praticamente finalizada. Muitas obras danificadas foram restauradas.

Também aprendemos com o triste episódio. A segurança foi reforçada e aumentamos o número de detectores de metal nos acessos aos prédios do Senado. Estamos reforçando a capacitação da nossa polícia legislativa para coibir e conter outras tentativas.

Hoje, mais cedo, servidores do Congresso Nacional fizeram um ato pela democracia e pelo Brasil. A presença de muitos representa outra demonstração de força e da grandeza dessa Casa. Um grande encontro organizado pelo Sindilegis, que representa os servidores de ambas as Casas do Legislativo. Nós, Senadores, agradecemos o apoio e dedicação de todos.

Quero dizer às brasileiras e aos brasileiros, todos aqueles que respeitam nossas instituições, que nossa democracia está de pé, e sai ainda mais forte desse lamentável acontecimento.

Seguimos trabalhando firme.

