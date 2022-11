Senado recebe bolsonaristas para debater queixume de Bolsonaro na campanha

Uma comissão do Senado vai se debruçar nesta quarta-feira sobre o suposto boicote às inserções de rádio da propaganda eleitoral de Jair Bolsonaro na campanha deste ano. Comandada pelo senador Eduardo Girão (Podemos-CE), a audiência pública tem uma vasta lista de convidados, mas a ampla maioria dos 13 confirmados é identificada com o presidente.

A suposta vantagem de Lula em propagandas de rádio foi denunciada com alarde a poucos dias do segundo turno, em uma entrevista coletiva concedida na frente do Palácio da Alvorada pelo ex-chefe da Secom do governo Bolsonaro e coordenador da comunicação da campanha, Fabio Wajngarten, que confirmou presença na audiência, e pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria — que foi convidado, mas não deve comparecer porque está no México. A tal denúncia foi logo rejeitada pelo TSE.

Outro confirmado na audiência é o consultor político argentino Fernando Cerimedo, que fez uma live com desinformação sobre o processo eleitoral brasileiro e teve suas “revelações” infladas por bolsonaristas inconformados com a derrota do presidente. Dono do canal La Derecha Diario e amigo do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que por sinal está curtindo a Copa do Catar munido de vários pen drives, ele apresentou supostos “documentos” que provariam que as urnas foram manipuladas para prejudicar Bolsonaro e beneficiar Lula no segundo turno.

O engenheiro Carlos Rocha, do Instituto Voto Legal, responsável pelo estudo que embasou a ação do PL para contestar o resultado das urnas, também confirmou presença. Assim como o desembargador aposentado Sebastião Coelho, que na semana passada sugeriu a prisão do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, em cima de um trio elétrico para manifestantes inconformados com as eleições.

Moraes, aliás, foi convidado, mas confirmou sua ausência. O convite também foi recusado pelo presidente da Associação Contas Abertas, Gil Castello Branco.

“A Contas Abertas tem como finalidade fomentar a transparência, o acesso à informação e o controle social, principalmente nas questões relativas ao orçamento da União. No caso específico dessa audiência, não sei qual seria a contribuição esperada”, disse Castello Branco ao Radar.

Confira a lista de convidados para audiência desta quarta:

Presenças confirmadas:

Ives Gandra (jurista)

Djalma Pinto (advogado)

Fernando Henrique Batista Chagas (presidente da Associação Baiana de Empresas de Rádio e Televisão)

Tarcísio Vieira de Carvalho (advogado e ex-ministro do TSE)

Paulo Martins (deputado federal do PL-PR)

Marcel Van Hatten (deputado federal do Novo-RS)

Gustavo Gayer (deputado federal eleito do PL-GO)

Fabio Wajngarten (ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social do Governo Federal)

Carlos Rocha (presidente do Instituto Voto Legal)

Fernando Cerimedo (CEO e fundador da Numen Publicidad)

Protógenes Queiroz (ex-delegado da Polícia Federal e ex-deputado federal)

Sebastião Coelho (ex-desembargador)

Cléo Matusiak Mazzotti (coordenador-geral de Repressão a Crimes Fazendários da Polícia Federal)

Ausências confirmadas:

Alexandre de Moraes (presidente do TSE)

Gil Castelo Branco (presidente da Associação Contas Abertas)

Aguardando confirmação:

Alexandre Gomes Machado (ex-funcionário do TSE)

Fábio Faria (ministro das Comunicações)

Ricardo Lewandowski (ministro do STF)

Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira (ministro da Defesa)

Bruno Dantas (presidente em exercício do TCU)

Jorge Oliveira (ministro do TCU)

Marcos Cintra (economista e ex-candidato a vice-presidente pelo União Brasil)

Ivan Sartori (advogado e desembargador aposentado do TJ-SP)

Bárbara Destefani (influenciadora digital responsável pelo canal do Youtube “Te atualizei”)

Beto Simonetti (presidente da OAB).