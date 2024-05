Senado pode votar texto que abre R$ 15 bilhões no orçamento do governo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Senado pode votar, nesta terça, o projeto que ressuscita a cobrança do antigo Dpvat na forma do novo seguro obrigatório para veículos, o Spvat.

O texto tramita na Casa há alguns dias e tem enfrentado resistência de senadores que tentam barganhar com o Planalto a liberação de verbas para emendas parlamentares antes de aprovarem a matéria. Isso porque o governo incluiu um contrabando no texto do projeto que aumenta em 15,7 bilhões de reais o limite para despesas da atual gestão.

Na lógica dos senadores, se o governo pode gastar livremente, os parlamentares podem cobrar a devolução de cerca de 5 bilhões de reais da cota de emendas cortada pelo governo. A matéria está na CCJ do Senado e, se aprovada, segue para plenário.