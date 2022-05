Senado pode votar projeto que mexe com futuras nomeações ao STF

Criada para garantir que amigos de idade avançada de Jair Bolsonaro tenham como sonhar com uma indicação ao STF, a PEC que eleva para 70 anos a idade máxima para escolha e nomeação de membros do Supremo deve ser votada nesta terça pelo Senado.

A matéria é da relatoria do senador pedetista Weverton Rocha e é a segunda na pauta. O argumento dos senadores para a aprovação da matéria é de que a Constituição já foi modificada para elevar a idade de permanência dos magistrados do STF no cargo de 70 para 75 anos. O que não foi ajustado foi a correção na idade de entrada, que é de 65 anos.

A proposta do Senado, diz o texto, “altera a Constituição Federal para elevar para setenta anos a idade máxima para a escolha e nomeação de membros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais, do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho, do Tribunal de Contas da União e dos Ministros civis do Superior Tribunal Militar”.