Senado pode questionar STF por interferir em atos da CPMI do 8 de janeiro

Depois de o ministro André Mendonça, do STF, ter liberado Osmar Crivelatti de depor à CPMI do 8 de Janeiro, a cúpula da comissão decidiu reagir aos atos dos magistrados que atrapalham a investigação em curso no colegiado.

Presidente da CPMI, Arthur Maia acionou a Advocacia do Senado para recorrer da decisão e disse que vai solicitar audiência com a presidente do STF, ministra Rosa Weber, com Mendonça e com Nunes Marques, que na semana passada autorizou a ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça Marília Alencar a não comparecer ao depoimento.

“É preciso que haja uma definição efetiva da possibilidade de a CPI existir ou não, porque obviamente o instrumento mais importante que se dispõe é justamente a convocação daqueles que o conjunto da CPI aprova em requerimentos, que nós julgamos pertinentes”, diz Maia.

Para o presidente da CPMI, já “passa do momento” de fazer uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, para o questionamento sobre a possibilidade de um ministro do Supremo autorizar ou não autorizar a convocação da CPMI.

“Vou levar essa posição ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao presidente da Câmara, Arthur Lira, para que se faça esse questionamento ao Supremo Tribunal Federal”, diz Maia. “Se o Supremo Tribunal Federal responder a essa ADPF, dizendo que, na compreensão do Supremo, é possível, sim, que um ministro possa impedir que a CPMI convoque alguém, então vamos acabar com este instituto da CPMI aqui no Congresso Nacional”, diz o presidente.

