Senado pode mudar critérios para candidatura de militares nesta quarta

O Senado pode votar, nesta quarta, uma proposta de emenda à Constituição apresentada pelo petista e líder do governo, Jaques Wagner, que aumenta para 35 anos o tempo de serviço exigido de militares federais para que possam disputar eleições sem perder a remuneração da caserna.

Segundo o texto, se não tiver 35 anos de atividade, o militar irá para a reserva não remunerada no ato do registro da candidatura. Atualmente, isso ocorre apenas para militares com menos de dez anos de serviço.

A proposta, segundo Wagner, tenta garantir a neutralidade política das Forças Armadas. Se aprovado, o texto segue para a análise da Câmara.