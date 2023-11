Senado pode estar a um voto de aprovar PEC que limita decisões do STF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prometeu colocar a PEC 8 de 2021, que limita o alcance de decisões monocráticas de tribunais superiores, notadamente o STF, como primeiro item da pauta da sessão plenária desta quarta-feira.

Levando em conta o placar, na terça-feira, do pedido de calendário especial – que permite a realização dos dois turnos de votação obrigatórios para se aprovar uma emenda constitucional na mesma sessão – , entusiastas da proposta dizem precisar de apenas mais um voto favorável para garantir a aprovação da PEC.

Foram 48 votos favoráveis ao regime expresso de tramitação e 20 contra. São necessários ao menos 49 votos para se aprovar uma proposta de emenda à Constituição.

De autoria de Oriovisto Guimarães, a PEC proíbe decisões monocráticas que suspendam a eficácia de lei ou ato normativo dos presidentes da República, da Câmara, do Senado ou do Congresso.

Na terça-feira, Pacheco disse que o texto é “tecnicamente muito aconselhável”, negando, ao mesmo tempo, que se tratasse de “retaliação” ao Supremo por julgamentos e decisões que, na visão do presidente do Senado, invadiram a competência do Legislativo.

Ao menos em público, os líderes do governo Lula no Senado anunciaram a liberação da bancada para a votação. Não haverá, portanto, orientação formal contra ou a favor da PEC pelo Palácio do Planalto.