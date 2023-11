Senado ouve 21 mil mulheres em pesquisa sobre violência doméstica

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Dados da 10ª Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, feita pelo Instituto DataSenado, mostram que três em cada dez brasileiras já foram vítimas de violência doméstica.

O levantamento é realizado a cada dois anos, com mulheres de todo o Brasil. Trata-se da série histórica mais antiga sobre a temática do país, tendo sido criada em 2005 para dar subsídio ao Parlamento para a elaboração da Lei Maria da Penha. Desde então, foram entrevistadas mais de 34.000 mulheres, em 10 anos da pesquisa.

Mais de 21.000 mulheres responderam a pesquisa de 2023, o que tornou o estudo o maior sobre violência doméstica já realizada no Brasil, apenas com mulheres.

Para a procuradora da Mulher no Senado, senadora Zenaide Maia (PSD-RN), a divulgação do estudo é um marco que ajuda a esclarecer avanços obtidos pelo país nessa temática e podem orientar medidas a serem tomadas para o enfrentamento à violência contra as mulheres.