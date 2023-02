Senado fará sessão em homenagem a Ruy Barbosa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na próxima semana, a primeira de trabalho depois do Carnaval, o Senado vai realizar uma sessão solene para lembrar o centenário de falecimento de Ruy Barbosa. A sessão, proposta por Rodrigo Pacheco em homenagem ao patrono do Senado, será no dia 1º de março, às 10h.

Barbosa nasceu no dia 5 de novembro de 1849, em Salvador, e morreu no dia 1º de março de 1923, em Petrópolis. Ao longo de seus 73 anos de vida, atuou como jurista, diplomata, político, tradutor e jornalista, tendo destaque em todas as áreas.

De seus 55 anos de vida pública, Barbosa passou 32 no Senado, sempre representando o estado da Bahia. Na história do Senado, foi o recordista com cinco mandatos, ao lado de José Sarney.