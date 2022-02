Senado envia ao STF relação de provas da CPI pedidas por Aras

O Senado entregou nesta quinta ao STF uma lista relacionando provas e os respectivos indiciados e seus crimes apontados no relatório final da CPI da Pandemia, encerrada no final do ano passado.

A documentação foi enviada dois dias após críticas do procurador-geral da República Augusto Aras, que afirmou não ter recebido “provas” da comissão, o que impediria o avanço das investigações e a apresentação de inquéritos.