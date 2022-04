Senado e TSE vão combater desinformação nas eleições, diz Pacheco

Presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco visitou nesta segunda o ministro Luiz Edson Fachin, que preside o TSE. Pacheco disse que o Senado estará ao lado do Justiça Eleitoral na garantia do “voto livre”.

“Temos, Senado e TSE, o objetivo comum de dar toda a transparência, lisura e clareza no processo eleitoral desse ano. A eleição é o tema mais importante da vida nacional e é muito importante que ela aconteça dentro da normalidade. A expressão mais pura da vontade popular se dá através do voto e o Brasil tem instrumentos para garantir que esse voto seja livre. Há mecanismos para isso hoje, como essa comissão criada com a participação do Congresso sobre a transparência nas eleições e o programa de combate à desinformação nas eleições. É um alinhamento importante do Senado e da Justiça Eleitoral”, diz Pacheco.