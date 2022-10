Senado discute MP que proíbe compra de vacina da Covid por setor privado

Atualizado em 24 out 2022, 15h31 - Publicado em 24 out 2022, 16h30

O plenário do Senado deve votar nesta terça a medida provisória que proibiu a compra de vacinas da Covid-19 pelo setor privado no país. No ano passado, o Congresso aprovou um projeto de lei que permitia a compra de doses aprovadas pela Anvisa ou com aprovação para uso emergencial por pessoas jurídicas de direito privado.

A legislação, que mudava, portanto, o monopólio da compra de imunizantes da Covid-19 pelo Ministério da Saúde, foi revogada por uma medida provisória editada por Jair Bolsonaro (PL). O Senado discutirá a MP no último dos 120 dias de prazo para o seu vencimento. A Câmara votou pela aprovação da medida na última terça.

Caberá ao Senado agora decidir se a legislação passará a permitir ou não a compra de vacinas por entes privados. O projeto de lei prevê que 50% das doses compradas pelo setor privado sejam doadas ao SUS para aplicação gratuita na população.