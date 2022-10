Senado deve votar liberação de recursos da saúde para piso da enfermagem

Atualizado em 4 out 2022, 09h27 - Publicado em 4 out 2022, 09h30

Dois dias após o primeiro turno das eleições, o Senado tem sessão convocada para as 16h desta terça para votar um projeto que permite que estados e municípios transfiram recursos recebidos para o combate da Covid-19 para outros programas da área de saúde, como para financiar o piso salarial da enfermagem.

O objetivo é dar liberdade para que os governos realoquem parcelas dos cerca de 23,8 bilhões que restaram nas contas dos fundos de saúde ao fim de 2020, liberados para ações de enfrentamento à pandemia. Apresentada pelo senador Luis Carlos Heinze, a medida valeria até o fim desse ano.

Também estão na pauta do plenário matérias enviadas pelo governo Bolsonaro, como uma medida provisória que reabre prazo para servidores públicos migrarem do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para o Regime de Previdência Complementar (RPC). A MP foi aprovada pela Câmara em agosto e perde a validade nesta quarta. Caso passe pelo Senado, a adesão dos servidores às Fundações de Previdência Complementar dos Três Poderes (Funpresp) será feita de forma irrevogável e irretratável.

Os senadores também poderão votar um projeto do Executivo que autoriza o Ministério da Defesa a doar ao Exército do Paraguai 20 caminhões revitalizados pelo Exército e duas mensagens que liberam empréstimos de até 25 milhões de dólares do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata para Criciúma (SC), para financiar um projeto de transporte e mobilidade urbana da cidade, e de até 80 milhões de dólares da Corporação Andina de Fomento para Juazeiro do Norte (CE), destinados ao programa de saneamento e infraestrutura urbana do município.