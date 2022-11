Senado deve sabatinar indicados ao STJ nesta semana

Conforme o Radar noticiou na semana passada, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pautou para esta terça-feira a sabatina de dois indicados a vagas no STJ.

O plenário do próprio tribunal escolheu quatro nomes para compor uma lista encaminhada ao presidente Jair Bolsonaro, que escolheu dois, em agosto. Os indicados passarão primeiro por uma sabatina na CCJ do Senado e depois terão que ter seus nomes referendados pelo plenário da Casa.

Os escolhidos são o presidente do TRF-2, desembargador federal Messod Azulay Neto, e o desembargador federal Paulo Sérgio Domingues do TRF-3. Eles ocuparão duas vagas reservadas a magistrados da Justiça Federal no tribunal. As vagas estão abertas há mais de um ano, mas pessoas ligadas a outros concorrentes tentaram que a sabatina no Senado ficasse só para 2923, já durante o governo Lula.

Uma articulação entre Pacheco, o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, e outros parlamentares garantiu que a sabatina fosse pautada ainda este ano. Nesta quinta, ex-presidentes da Ajufe, a associação dos juízes federais, saíram em defesa dos indicados e da realização da arguição o quanto antes.