Senado cobra ministro da Educação por obras inacabadas

Ainda sem conseguir emplacar a CPI do MEC para apurar as suspeitas de corrupção surgidas durante a gestão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, o Senado aprovou nesta quarta, porém, um requerimento de informações que pretende passar um pente fino nas contratações da Pasta e quem sabe encontrar possíveis malfeitos na administração do órgão.

A Comissão de Educação no Senado protocolou mais cedo um pedido para que o atual ministro Victor Godoy informe sobre as obras públicas com recursos do ministério que foram iniciadas e não foram concluídas, no período de 2006 até os dias de hoje.