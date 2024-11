Senado cancela atividades nesta quinta, após explosões em Brasília

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Senado decidiu cancelar as atividades da Casa nesta quinta, após o ataque registrado nesta quarta na Praça dos Três Poderes e no entorno do Congresso.

“Amanhã não haverá expediente no Senado”, diz um alerta disparado pela cúpula da Casa a servidores.

A Câmara também passará por varredura e só decidirá se a Casa será reaberta no início da tarde.

O STF, alvo do homem que morreu ao detonar explosivos, também não terá atividades pela parte da manhã. A situação será reavaliada depois das varreduras que estão sendo feitas para decidir se a Corte terá expediente durante a tarde.

“Os prédios do Supremo Tribunal Federal passarão por uma varredura completa para verificação de eventuais artefatos na madrugada e manhã desta quinta-feira (14). O expediente foi suspenso até o meio-dia em todos os prédios, e a situação será reavaliada ao longo da manhã”, diz o STF.