Senado busca alternativa para evitar derrota de Lula sobre saneamento

Terminou há pouco uma reunião fechada de líderes partidários no Senado. Entre outros assuntos, os senadores discutiram uma solução alternativa para evitar que Lula, a exemplo do que ocorreu na Câmara, sofra nova derrota nessa discussão do marco do saneamento.

Por sugestão de Rogério Marinho, veja que ironia, o governo pode retirar o texto atual e buscar uma “solução alternativa” a partir de um novo projeto que tenha acordo com a maioria no Parlamento para mudar as questões relacionadas ao saneamento.